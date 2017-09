Corumbá comemora 239 anos com Marília Mendonça e o comediante Eros Prado

Dois grandes shows estão programados para a semana de aniversário de Corumbá, que comemora dia 21 de setembro 239 anos de fundação. É uma das cidades mais antigas de Mato Grosso do Sul, depois de Miranda e Ladário, fundadas no mesmo ano (1778). No dia 20, acontecerá a apresentação da cantora sertaneja do momento, Marília Mendonça, e no dia 22, performance de Eros Prado, o ex-repórter inconveniente do programa Pânico da Band.

Marília Mendonça canta para os corumbaenses em um mega show no Parque de Exposição Belmiro Maciel de Barros, como parte da programação da Feapan (Feira Agropecuária do Pantanal), que segue até o dia 24. Com a marca incrível de 23 shows em setembro, é hoje um dos principais nomes do cenário sertanejo do Brasil como compositora e intérprete. Goiana de Cristianópolis, é conhecida como a “Musa da Sofrência” e tem apenas 22 anos.

O show está programado para as 22h da próxima quarta-feira, véspera de feriado municipal na cidade, e a estrutura já está sendo montada. O novo lote de ingressos está à venda, ao preço de R$ 60,00 na área vip e R$ 30,00 na pista. O camarote com open bar custa R$ 150,00.



Rir, o melhor remédio

Este é o nome do show do comediante Eros Prado, uruguaio de Montevidéu criado na cidade paulista de Pinhalzinho, no dia 22. Ele se apresentará no palco do Anfiteatro Salomão Baruki, às 20h30. No show, Eros Prado incorpora uma senhora italiana, dona Jiji, falando de seus relacionamentos e dando boas vindas ao público, e no final o incrível maestro Zizou regendo uma orquestra formada inteiramente pela plateia presente.

A presença do comediante em Corumbá inaugura um novo gênero de shows na cidade e está sendo aguardado com muita expectativa. “Rir é o melhor remédio” coloca o público como o grande protagonista do espetáculo dinâmico e interativo e contém toda a sagacidade e a irreverência próprias do tradicional stand up comedy, atrelados à força dos atuais personagens de Eros Prado e também de suas performances musicais, jamais vistas na televisão.

Os ingressos estão sendo vendidos a preços populares: R$ 50,00 (inteiro) e R$ 25,00 (meia), no primeiro lote, e R$ 60,00 e R$ 30,00, no segundo. Postos de vendas em Corumbá: Toca do Açaí, Casa das Cópias e Vivabella. Mais informações: 9.9691.7440

