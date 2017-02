Dólar hoje (15) opera em queda, chegando à casa de R$ 3,05, com investidores de olho no cenário político do Brasil e com expectativas de ingresso de recursos externos no país.

O dia também é marcado, mais uma vez, pela interferência do Banco Central no mercado de câmbio.

Às 14h50 (horário de Brasília), o dólar recuava 1,26%, a R$ 3,057 na venda, depois de ter fechado na véspera a R$ 3,096, menor nível desde 2 de julho de 2015.

