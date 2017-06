CPI da JBS pretende analisar em 30 dias os incentivos fiscais

A CPI da JBS pretende analisar os termos de acordos de incentivos fiscais feitos com a empresa em 30 dias. Hoje a comissão pretente iniciar seus trabalhos as 15h30 min, no plenário da Assembleia Legislativa, emitindo ofícios para solicitar informações dos cinco Termos de Acordo de Regime Especial (Tares) para a Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) e pedindo as assessorias necessárias dentro da Casa de Leis e dos órgãos de fiscalização competentes para realizar a investigação.

Os dois ex-governadores José Orcírio Miranda do Santos, o Zeca do PT, André Puccinelli (PMDB) e o atual chefe do Executivo estadual, Reinaldo Azambuja (PSDB), já se colocaram à disposição dos deputados estaduais.

