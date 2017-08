CPI já encontrou irregularidades em mais de 70% das notas analisadas

Esta semana o programa BOCA DO POVO da DIFUSORA-FM 101.9 entrevistou na quinta-feira o presidente da CPI DA JBS, deputado estadual Paulo Corrêa (PR), que apura irregularidades cometidas por essa indústria frigorífica em nosso Estado.

Os documentos estão guardados à “sete chaves’ para que o segredo fiscal não vaze. Acondicionados no gabinete do deputado e protegido por várias fechaduras com uma única chave, e rubricados pelo presidente da CPI, garante-se assim um segredo inviolável sobre os mais de 70.000 documentos fiscais que precisam serem analisados até no máximo no início do mês de novembro próximo, quando todo o débito fiscal estará levantado.

Os levantamentos estão sendo feitos por técnicos especializados no assunto, entre eles o ex-prefeito de Corumbá e ex-deputado estadual Paulo Duarte, funcionário efetivo da Secretaria e Fazenda e que chegou a ser Secretário da SEFAZ/MS, profundo conhecedor do assunto.

Até agora, nas 1.700 notas já analisadas, constatou-se que 72% delas apresentam irregularidades, o que deixou os demais membros da CPI boquiabertos com a falta de fiscalização do Estado que deveria ter criado um grupo capaz de acompanhar as empresas que se beneficiaram de incentivos fiscais prometendo retribuir em empregos e com um baixo percentual relativo ao ICMS que estariam incumbidas de pagar à Secretaria de Fazenda de Mato Grosso do Sul.

Na quarta-feira (02/08) a CPI esteve reunida para discutir várias decisões que serão tomadas afim de que o objetivo não se perca. Será uma colaboração a ser dada ao Estado, e a oportunidade de demonstrar os erros cometidos pelo atual e outros governos por concessão de benefícios sem fiscalizá-los.

Falando à nossa reportagem o deputado Paulo Corrêa (PR) disse que “Tem tomado o máximo cuidado com os documentos, porque, se vazados, todos os membros da CPI poderão responder civel e criminalmente pelos vazamentos, daí o extremado cuidado que está tendo para que nada possa acontecer à junta que está apurando as irregularidades.

Segundo Correia “Os empresários investigados demonstraram – até agora – que a dívida deles para com a SEFAZ-MS pode ultrapassar a R$ 1 bilhão de reais”. O cálculo é de apenas os “dez por cento” que deixaram de recolher sobre um faturamento de R$ 10 bilhões, mas há outros “penduricalhos” que poderão serem incorporados como: multas correções, etc.

DESCUMPRIMENTOS

A CPI DA JBS apurou falhas dos dois lados. A JBS recebeu incentivos se comprometendo em ampliar e modernizar as unidades, além de aumentar o número de vagas de emprego e quantidade de abate bovino, promessas que foram cumpridas em parte e outras que ficaram no esquecimento, potencializadas pela falta de fiscalização e acompanhamento do Governo do Estado.

Há ainda equipamentos trazidos “de fora” do nosso Estado pela JBS que não passaram por postos fiscais – nota-se a ausência de carimbo de controle de saída ou chegada de equipamentos – o que é uma irregularidade que pode demonstrar várias hipóteses a respeito de “equipamentos” adquiridos para unidades dessa empresa.

FISCALIZAÇÃO IN LOCO

O que o Governo do Estado não fêz – de fiscalizar as unidades da JBS, membros da CPI farão a partrir do próximo dia 20 de agosto quando a análise do TARE 1103/2016 deverá estar concluída. O Termo finalizado abrange 6 (seis) unidades da investigada. O objetivo será conhecer reformas e ampliações prometidas ao Estado para que os incentivos fiscais recebidos ficassem sob validade.

A CPI DA JBS motivou o atual governo à tomar providências sobre empresas beneficiadas com incentivos fiscais, tanto é que o DIOSUL publicou na sua edição de 20/07/~2017 o decreto nº 14.784 endurecendo as fiscalizações às empresas “incentivadas”.

NOVAS REGRAS

O presidente e membros da CPI DA JBS foram ao governador e pediram que as fiscalizações sejam rígidas, afim de que o Governo de Mato Grosso do Sul não seja penalizado diante do descumprimento de compromissos que foram estabelecidos para a concessão de benefícios. Lembraram também, ao governador, que “Ele assina essas concessões e pode responder por crime de responsabilidade diante de não cumprimentos e ausência de fiscalização sobre incentivos dado à empresas que não honram os compromissos assumidos junto ao Estado”.

Os incentivos também passarão pelo CDI (Conselho de Desenvolvimento Industrial e por uma comissão multidisciplinar que passará a analisar rigorosamente os TAREs concedidos e o cumprimento daquilo que motivou o incentivo fiscal dado pelo governo estadual.

A próxima reunião da CPI, marcada para o dia 09 de agosto, às 15h30, no Plenarinho da Assembleia Legislativa, poderá apresentar novos números e estudar novas estratégias a serem adotadas para que o serviço de fiscalização ganhe mais velocidade.

MAIS DOCUMENTOS

Segundo o presidente da CPI DA JBS “Existem 70 mil documentos fiscais para serem analisados”. O problema é, que caso a investigação se prolongue além do prazo regulamentar o Estado poderá ter sérios prejuízos na recuperação do cálculo inicial de R$ 1 bilhão de reais sonegados, porque muitos documentos expiram o prazo a partir de novembro, e não mais poderão serem utilizados para constituir base de calculo para cobrança.

CULPA DO GOVERNO

O Governo do Estado “dormiu’ no ponto e foi benevolente para com a JBS. As promessas feitas que acabaram gerando os incentivos recebidos nunca foram fiscalizadas, e o rombo considerável de R$ 1 bilhão é uma pequena parte do faturamento estimado no período que está sendo fiscalizado pela CPI, o que significa que muito mais deixou de ser pago dado ao comportamento relapso da própria Secretaria de Fazenda.

Perguntamos ao deputado se os ex-governadores serão ouvidos e ele nos garantiu que “sim”. O foco está voltado para o período de Reinaldo Azambuja (PSDB), mas poderão serem convocados os ex-governadores José Orcírio Miranda dos Santos e André Puccinelli. Zeca está fora do período que está sendo investigado pela CPI, portanto, deverá depor em dia e data aprazada e onde melhor preferir, apenas para esclarecimentos.

André Puccinelli (PMDB) em contacto com nossa reportagem, perguntado sobre o assunto disse que “Não terá problemas de fazer qualquer depoimento, inclusive garantiu ter documentos para fornecer à CPI atestando a lisura de sua administração quanto o assunto. Reinaldo Azambuja (PSDB) também irá depor e terá dificuldades de explicar por que “concedeu” incentivos à JBS e nunca se preocupou em mandar fiscalizar as promessas do Grupo empresarial com o Governo do Estado.

É o depoimento considerado “bomba” porque há contra Reinaldo Azambuja a delação premiada do empresário Wesley Batisda – da JBS – afirmando que “ele próprio entregou nas mãos do governador R$ 38 milhões de reais em propina para que suas empresas em nosso estado não fossem submetidas à fiscalização”.

O governador insiste em dizer que “O empresário mente”. Mas não se tem conhecimento dos documentos comprobatórios que o empresário acostou em sua delação premiada feita à Procuradoria Geral da República. Certamente, tanto Wésley quanto Joesley Batista não seriam loucos de falar coisas sem comprová-las, porque podem perder o benefício da ‘delação premiada’ e se isso acabar, os dois poderiam acabar presos.

