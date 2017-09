CPMI da JBS será um circo para blindar Temer, diz Deputado Dagoberto Nogueira

O deputado Dagoberto Nogueira (PDT) criticou ontem (12) a instalação da CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) que vai investigar as facilidades em conseguir financiamentos públicos e possíveis crimes praticados pela JBS. Maior produtora de proteína animal do mundo, a empresa emprega mais de seis mil pessoas no Mato Grosso do Sul e os desdobramentos das investigações podem acabar afetando a economia do Estado. Sob o pretexto de fazer a necessária investigação, a Comissão já tem todos os ingredientes para descambar em vingança política.

“Infelizmente o Marun assumiu a relatoria desta comissão. Todos nós sabemos como ele atua em favor do Michel Temer. Isso acaba com o importante papel que essa comissão deveria ter. É necessário investigar. Precisamos saber se a empresa prejudicou o país. Mas a Comissão é natimorta. Os parlamentares mais sérios já abandonaram esse verdadeiro circo. Infelizmente o relator tem um lado e ele não é muito republicano”, afirmou Dagoberto.

CRÉDITO: Assessores Amanda Vilas Boas (61) e Iuri Holsback

