Crime bárbaro em Campo Grande

Um crime chocou a população sul-mato-grossense no último dia (3). O dono de um lava jato, 23 anos e outro funcionário, 31 anos fizeram como classifica a família de “brincadeira de mau gosto”, introduzindo no ânus do garoto uma mangueira de compressor. O adolescente trabalhava também no local.

O Adolescente, 17 anos está internado no CTI da Santa Casa. A princípio levado ao CRS do Tiradentes e posteriormente transferido ao hospital, onde passou por cirurgia de seis horas. A “brincadeira de maus gosto”, custo-lhe a perde de 20 cm do intestino.

De acordo com os familiares e com o que consta no boletim de ocorrência, o funcionário segurou o jovem enquanto o dono inseriu o aparelho no corpo da vítima. No mesmo momento, o adolescente passou mal, vomitou e os autores perceberam que o estado era grave.

