Crime Bárbaro na Capital tem novo desfecho

Dono e funcionário do lava jato, onde o adolescente de 17 anos foi violentado através de uma “brincadeira” de mau gosto, tiveram suas prisões preventiva solicitada pela Policia Civil. Isto ocorreu depois de o adolescente vir a falecer ontem na Santa Casa, após onze dias de internação.

Paulo Sergio Lauretto, delegado titular da DEPAC responsável pelo caso afirmou que vinha trabalhando para pedir a prisão preventiva dos suspeitos, mesmo que o adolescente tivesse sobrevivido.

Disse o delegado Lauretto que “a polícia não se manifestou antes sobre os trabalhos mas que tinham o objetivo de pedir a prisão para evitar fuga dos homens”. “Não houve prisão em flagrante, então para pedir a preventiva tem questões técnicas. Ontem recebi o laudo e entrei com representação”,

Segundo Lauretto, o laudo encaminhado ontem pelo Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol) antes da morte do adolescente indicava lesão corporal de natureza grave. Com isso, o delegado afirma que foi até o Fórum para apresentar o pedido de prisão, no caminho, segundo ele, soube da morte da vítima.

O proprietário e o funcionário do lava a jato foram ouvidos apenas uma vez pela Polícia Civil e serão intimados para novo depoimento. Segundo o delegado, ainda estuda-se se ambos serão indiciados por lesão corporal grave que resulta morte, crime com pena de até 10 anos, ou homicídio doloso agravado pela incapacidade de defesa da vítima, com pena de até 30 anos.

