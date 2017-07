Crime contra Kauan pode ser concluído mesmo sem corpo

Após um mês de desaparecimento, e 5 dias de buscas no Córrego Anhanduí por Kauan Andrade Soares dos Santos, de 9 anos, já se cogita a possibilidade de que o caso seja encerrado mesmo sem a localização do corpo.

O corpo de Kauan que teria sido jogado no local pelo suspeito de estuprar e matar o menino com a ajuda de um adolescente de 14 anos. Nesta situação o inquérito seria encerrado na mesmo situação do caso Eliza Samúdio, de crime sem cadáver.

Policiais já refizeram o percurso que o menino teria feito na noite do desaparecimento, em 25 de junho, e não há vestígios ou imagens de câmeras de segurança que possam ajudar nas investigações.

Enquanto isso, o depoimento do adolescente, que apontou um professor de 38 anos de idade como autor do suposto estupro, assassinato e ocultação do cadáver, conduz as linhas de investigação.

Comentários