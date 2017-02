Crime “Organizado” na Máxima

Os traficantes cada vez mais se aperfeiçoando no crime. Desta vez foi apreendido na máxima anotações referentes a contabilidade do tráfico de drogas. Foram apreendidos sete cadernos referentes a contabilidade do tráfico.

De acordo com o registro do BO, o agente carcerário teria flagrado um detento com fone de ouvido e pediu que o equipamento lhe fosse entregue. O detento se recusou, e foi então solicitado apoio e vistorias na cela. Com a presença de mais agentes, um detento tentou se livrar de 92 papelotes de cocaína, que posteriormente apreendido.

Em procedimento de vistoria, foi encontrado em outro compartimento de presos os sete cadernos relativos a contabilidade do tráfico, e pior dentro de um sistema carcerário.

Conteúdo este que possivelmente está relacionado a contabilidade de traficantes. O setor de inteligência da Agepen está investigando.

