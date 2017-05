Crise pode atrasar reforma da Previdência, admite Meirelles

De acordo com a assessoria do ministro, Meirelles disse que continua trabalhando pela aprovação da proposta e que um eventual atraso não fará grande diferença porque o efeito da reforma no país é de longo prazo.

O ministro participará hoje (22) a tarde de uma teleconferência com investidores que será organizada pela corretora de valores ICAP, às 15h.

As conferências ocorrem no momento em que o presidente Michel Temer enfrenta uma crise gerada pela divulgação de delações do empresário Joesley Batista, do grupo JBS.

