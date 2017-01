Crocodilo gigante aparece em parque na Flórida

Um crocodilo gigante e corcunda medindo 4,5 metros assustou visitantes ao cruzar uma trilha de um parque no condado de Folk,na Flórida (EUA). O réptil foi apelidado de “Godzilla”, em referência ao filme sobre o monstro japonês. O vídeo chamou tanta atenção que a polícia da cidade de Lakeland, no mesmo estado, publicou a gravação em sua conta no Facebook alertando sobre os perigos que estes animais podem oferecer turistas e moradores. A aparição desse tipo de animal na Flórida é comum e há vários casos que os crocodilos atacaram pessoas ou bichos de estimação, como houve em um dos parques da Disney no inicio de 2016, onde o animal matou uma criança de dois anos. Estima-se que existam mais de 1 milhão de crocodilos na Flórida.

