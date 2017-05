Crystal lança nova identidade visual

A Cerveja dos Encontros propõe mais diálogo e conteúdo para se aproximar dos consumidores com embalagem mais moderna

No mercado há 19 anos, a cerveja Crystal apresenta mais uma novidade para seus consumidores com o lançamento de sua nova identidade visual.

Desenvolvida com foco no consumidor, a mudança faz parte do conjunto de estratégias para a expansão territorial da marca e visa modernizar a Cerveja dos Encontros. Criada pela agência FutureBrand em um processo que durou mais de seis meses entre pesquisas e desenvolvimento, a nova identidade visual da Crystal apresenta riqueza de detalhes e soma de grafismos, que refletem os diversos estilos de encontros e tem como base um posicionamento mais jovem e despretensioso, que exploram as diversas ocasiões que celebram os laços de amizade.

Veja a evolução:

1998 2000 2003 2010 2017

“O objetivo desta grande mudança é tornar a marca mais atrativa dentro dos PDVs em que está inserida, além de ser um ponto de partida para a expansão em outros canais. As embalagens reúnem um novo código visual, que agrega cores e elementos gráficos para reforçar o novo posicionamento de Crystal, a cerveja dos Encontros”, explica Eliana Cassandre, gerente de propaganda da marca.

A cerveja Crystal tem forte expressão no interior de São Paulo, Minas Gerais e Centro-Oeste, pretendendo expandir sua operação nos próximos períodos. O mercado de cervejas no Centro-Oeste cresce aproximadamente 6,2% em valor em relação à 2016, principalmente devido ao crescimento do consumo nos bares. Já no interior de São Paulo, o segmento é movido pelo crescimento das compras no autosserviço – e, a partir da nova identidade visual, a Crystal visa ampliar sua presença neste canal.

O consumidor terá acesso às novas embalagens a partir de junho e até o final deste ano as gôndolas de todo território nacional terão a cerveja Crystal com novo design. Latas de 269ml, 350ml e 473ml; garrafas de 250ml, 300ml, 600ml e 1L; além das geladeiras, fachadas de PDV, merchandising e outros materiais visuais serão renovados.

Aliado a tudo isso, a Crystal continua promovendo importantes eventos musicais, como o Festeja; o “Encontro Crystal”; o Festival de Praia do Araguaia; Circuitos de Rodeios; entre outros.

Sobre a Crystal – Crystal é uma cerveja leve, cristalina, preparada com ingredientes cuidadosamente selecionados e matérias-primas especiais. Além de todos esses atributos, ela também é pioneira: foi a primeira cerveja do Brasil a receber o selo de proteção no bocal das suas latas. Saiba mais em www.cervejacrystal.com.br e no www.facebook.com/CrystalCerveja

NOVA LATA – veja como ficoum a nova Crystal

A paleta de cores também foi revisada. A escolha de um novo tom de amarelo exclusivo, mais sóbrio e suave, garante maior diferenciação do produto nas gôndolas. O vermelho, antes presente apenas como plano de fundo para o lettering da marca, agora foi absorvido pelo novo logotipo, que está mais simples e direto.

A composição da nova identidade visual resgata também o ícone do cristal, utilizado nas primeiras versões da lata como um elemento secundário. Neste novo momento ele é um dos protagonistas do logotipo, compondo o brand block e atribuindo mais personalidade para a marca. Esta é a quarta vez que a Crystal moderniza suas embalagens e comunicação visual.

