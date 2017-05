Cuiabá é aeroporto que mais evoluiu na avaliação dos passageiros

Desempenho no primeiro trimestre de 2017 foi 23% superior ao mesmo período do ano passado.

O aeroporto Internacional Marechal Rondon, de Cuiabá (MT), apresentou a maior evolução no índice de satisfação geral de um aeroporto em relação a si próprio na Pesquisa de Satisfação dos Passageiros, do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (MT). O crescimento foi de 23% em um ano: a nota passou de 3,29 nos primeiros três meses de 2016 para 4,04 nos meses de janeiro a março deste ano.

A melhoria foi puxada, principalmente, pelo indicador de conforto térmico do aeroporto. A limpeza regular dos filtros, o aumento da potência e a redução da temperatura dos aparelhos de ar condicionado foram medidas que causaram impressão imediata nos usuários do terminal. Resultado: a nota dos passageiros na pesquisa subiu 19%, passando de 3,42 no último trimestre de 2016 para 4,06 neste primeiro trimestre.

De acordo com o superintendente da Infraero, Gustavo Schild, responsável pela administração do aeroporto de Cuiabá, as melhorias são fruto do aprimoramento da gestão para melhorar a qualidade dos serviços prestados aos passageiros:

“Os levantamentos feitos diariamente com os usuários do aeroporto funcionaram como um diagnóstico que nos permitiu identificar os pontos mais fracos e elaborar um plano de ação para combatê-los. A partir daí, passamos a investir nas áreas prioritárias, disponibilizando novos espaços, com mais conforto, estrutura e facilidades”, explica.

Em pouco tempo, os passageiros perceberam as mudanças: melhoria na qualidade da internet/wi-fi, maior quantidade de totens para realização do check-in, mais tomadas instaladas, banheiros, elevadores e esteiras reformados e organização na fila de embarque e desembarque no meio-fio.

SEGURANÇA E INFORMAÇÃO – No indicador de infraestrutura aeroportuária, os itens mais bem avaliados foram os que dizem respeito à inspeção de segurança, ou seja, raio-X: tempo de fila (4,53), cordialidade dos funcionários da inspeção (4,49) e confiabilidade da vistoria (4,39). Também foram bem avaliados os itens de qualidade da informação nos painéis das esteiras de restituição de bagagem (4,32), limpeza geral (4,18) e sensação de segurança nas áreas públicas do aeroporto (4,13).

Além disso, todos os itens que dizem respeito às companhias aéreas ficaram acima da média estabelecida pelo governo (nota 4), com destaque para a cordialidade dos atendentes no check-in (4,45), tempo de fila no guichê (4,42) e velocidade da restituição de bagagem (4,12).

APRIMORAMENTO CONSTANTE – Apesar dos últimos avanços, o aeroporto de Cuiabá ainda aparece entre os mais baixos na avaliação geral dos usuários. Entre os 15 aeroportos pesquisados, Cuiabá ficou em 14º lugar no ranking geral. Questões como disponibilidade de caixas eletrônicos, lanchonetes, lojas comerciais e estacionamento são as que mais comprometem o desempenho do terminal. Mas o superintendente da Infraero garante que os aprimoramentos serão constantes. “Vamos continuar investindo em melhorias para alcançarmos a melhor nota possível”, diz Schild.