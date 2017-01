Cursinho especializado em vestibular de Medicina tem nova prova de bolsas

Refferencial Colégio e Cursos dará até 100% no desconto das mensalidades

Gabriela foi aprovada em seis cursos de Medicina Brasil afora, todos eles em universidades federais. Hoje, o desempenho dela é um dentre tantos casos de sucesso espalhados pelas paredes do Refferencial Colégio e Cursos.

A cada ano, cresce na escola o índice de aprovação nas faculdades mais concorridas do País, em diferentes áreas, mas, principalmente, em Medicina. “Investimos sem parar no quadro de professores e nas novas tecnologias de ensino. Por isso, os resultados também melhoram. Batemos nossos recordes de aprovação sempre”, explica o coordenador pedagógico, Edilson Soares da Silveira.

Já são 70% dos alunos aprovados e a equação para um resultado tão bom é simples: material didático preparado pelo próprio colégio, a partir das dificuldades da turma, investimento em professores, carga horária maior para candidatos a Medicina e estrutura de excelência.

Bolsas – O incentivo a quem enfrenta uma batalha para entrar na universidade inicia antes mesmo da primeira aula. O Refferencial Colégio e Cursos investe nos bons alunos e já está com inscrições abertas para bolsistas. No dia 17 de janeiro, aplica a segunda prova da temporada para garantir descontos que podem chegar a 100%.

O edital com as regras pode ser acessado no site da escola. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas no Colégio, de 7h às 21h30, na Rua da Imprensa, 139, Bairro Monte Castelo.

As provas serão aplicadas de 18h30 às 21h30, com 60 questões objetivas de múltipla escolha, conteúdo de Gramática, Literatura, Matemática, Física, Química, Biologia, História, Geografia e Filosofia. Quem atingir a maior nota terá 100% de desconto nas mensalidades, mas é preciso ultrapassar os 90 pontos na prova para conquistar a bolsa integral.

Depois da matrícula, a equipe tem segurança para garantir que os bons desempenhos virão. Nas turmas preparatórias para Medicina, a maior ênfase é em Biologia, Química, Física, Redação e Gramática. Mas, independente da área, o conteúdo é repassado de uma forma diferente.

São 3 horas seguidas da mesma disciplina, para maior fixação. Também há plantão tira dúvidas, aulas online e simulados. Como estudante precisa de tranquilidade e conforto nesse período de preparação, as salas são climatizadas, há biblioteca e cabines de estudos disponíveis a qualquer hora do dia.

As aulas do extensivo começam no dia 23 de janeiro e são divididas em turmas de Exatas, Humanas e Medicina.

Mas quem quiser adiantar a preparação, antes mesmo de terminar o 3º ano, em 2017, o Colégio amplia a atuação, abrindo as primeiras turmas do Ensino Médio. O material didático é exclusivo, do sistema Bernoulli, criado em Belo Horizonte e direcionado ao ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio).

Haverá aulas em período integral quatro vezes por semana e avaliações semanais, para garantir o avanço nas disciplinas sem nenhuma pendência na aprendizagem.

As matrículas para o Ensino Médio também já estão abertas e o ano letivo começa em 30 de janeiro.

O Refferencial Colégio e Cursos fica na Rua da Imprensa, 139, Bairro São Francisco. O telefone é 3043 0109.

Fonte: Campo Grande News

Comentários