Curto circuito em freezer provoca incêndio em bar da Capital

O teto de uma lanchonete do Bairro Silvia Regina, em Campo Grande, ficou destruído depois de um incêndio na tarde de hoje (17).

As chamas teriam começado em um freezer, que armazenava as bebidas vendidas no local. O proprietário que não quis se identificar e estima prejuízo de aproximadamente R$15 mil.

No momento em que o incêndio começou a loja estava fechada. Vizinhos que ao presenciarem uma fumaça saindo do local acionaram os bombeiros e posteriormente avisaram o proprietário do estabelecimento. O teto da conveniência ficou destruído e pelo menos cinco freezers foram danificados, prejuízo avaliado pelo dono em R$ 15 mil.

De acordo com o tenente Rodrigues, que comandou a operação, o comércio não possui licença do Corpo de Bombeiros para funcionar e será notificado.

