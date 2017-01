Custo da construção civil sobe em MS e fecha no em R$ 1.016,91 o m²

Após três meses de queda consecutiva, o custo da construção civil em Mato Grosso do Sul registrou aumento de 0,41% em dezembro e saltou de R$ 1.012,78 para R$ 1.016,91 por metro quadrado, conforme dados do Sinapi (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil), divulgadas nesta quarta-feira (11) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Se comparado com dezembro de 2015, o aumento no custo de construção civil no Estado foi de 192%, já que no ano em questão, houve reajuste de apenas 0,14%. Em 2016, a alta acumulada para construir em MS foi de 6,19%, ficando abaixo da média nacional, que fechou o ano com acúmulo de 6,64%.

O aumento no custo deve-se principalmente no valor do material que ficou 0,73% mais caro. Em novembro, o preço dos itens da construção teve queda de 0,20%. Em um ano, a alta acumulada é de 305% no custo do material.

Ainda segundo a divulgação, o custo com a mão de obra ficou em R$ 478,21, alta de 6,2% em comparação com dezembro de 2015, que foi de R$ 450,32.

Região – No Centro-Oeste, construir em dezembro ficou 0,46% mais caro. No mesmo mês de 2015, a alta foi de 0,05% o que acarreta em um reajuste de 820%. Goiás teve o metro quadrado mais barato no mês passado, que totalizou R$ 1.017,11, com custo de mão de obra de R$ 473,01.

Distrito Federal foi o estado mais caro para construir em dezembro, sendo que o m² foi de R$ 1.070,97, seguido de Mato Grosso, com custo de R$ 1.045,45.

Fonte: Campo Grande News

