Dagoberto apresenta emendas ao Orçamento e defende denúncia contra Temer

O deputado Dagoberto Nogueira (PDT) participa nesta terça-feira (17) de reunião com os parlamentares do Estado para tratar das prioridades para o orçamento do próximo ano. Outro destaque na agenda em Brasília é a denúncia contra o presidente Michel Temer. O relatório na comissão de Constituição e Justiça (CCJ) começa a ser discutido nesta terça, mas só deve ser votado na quinta-feira (19). Enquanto a maioria dos parlamentares da comissão omiti seus votos, Dagoberto reafirma a necessidade dos parlamentares autorizarem no Plenário o andamento das investigações.

“Mesmo se não passar na CCJ, o Plenário da Câmara precisa garantir que a Justiça possa ser feita. São malas de dinheiro e denúncias novas todos os dias. Os deputados têm a obrigação constitucional de permitir o andamento das investigações”, afirmou Dagoberto.

Na quarta-feira, Dagoberto participa de reunião do Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo (FORNATUR) em que serão apresentadas algumas prioridades para o desenvolvimento do turismo brasileiro.





CRÉDITO: Gabinete Parlamentar

