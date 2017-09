Dagoberto propõe nova estratégia de desenvolvimento para o Pantanal

O deputado Dagoberto Nogueira (PDT) apresentou proposta de lei para que a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM) possa trabalhar em projetos no Pantanal sul-mato-grossense. O objetivo é expandir as possibilidades de fomento de iniciativas empresariais para essa importante região do país. A superintendência já atua no vizinho Mato Grosso e passaria a trabalhar em projetos também no Mato Grosso do Sul. Assim, o Pantanal e todos seus municípios adjacentes vão contar com outra agência de fomento além da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (SUDECO).

O Projeto de Lei Complementar n° 424/2017 protocolado no dia 19 de setembro por Dagoberto vai garantir uma ferramenta a mais para a alavancagem de empreendimentos no Pantanal. “Com essa nova via alternativa para financiar iniciativas econômicas, o Pantanal terá mais uma Superintendência dedicada ao seu desenvolvimento. Estamos trabalhando em todas as estratégias para construir novas frentes de desenvolvimento social e econômico na fronteira”, afirmou Dagoberto.

A futura Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia e do Pantanal (SUDAMP) irá estimular, por meio da administração de incentivos e benefícios fiscais, os investimentos privados prioritários, as atividades produtivas, o turismo e as iniciativas de desenvolvimento do Pantanal. Ao expandir a atuação da atual SUDAM por conta da interligação das bacias hidrográficas, o projeto do deputado Dagoberto vai dinamizar ainda mais as iniciativas econômicas para a região.

