Danilo Gentili publica vídeo rasgando notificação judicial

Danilo Gentili, 37 anos apresentador do The Noite, do SBT, gravou um vídeo ontem (29), após receber uma notificação judicial representada pela deputada Maria do Rosário, ex-ministra dos Direitos Humanos do governo Dilma Rousseff.

Gentil desdenhando do conteúdo do documento, e as imagens mostram o comunicador rasgando a notificação judicial e esfregando no órgão genital. Em seguida envelopou e remeteu de volta à parlamentar.

A notificação judicial havia sido enviada pela Câmara dos Deputados em resposta ao conteúdo misógino e ofensivo postado pelo apresentador do SBT no Twitter sobre a deputada.

Num outro momento do vídeo, o apresentador tapa parte do nome do cargo de Rosário e deixa visível apenas as letras “puta”.

Depois de inúmeras mensagens, a deputada Maria do Rosário, por meio de sua conta no Twitter, comentou o assunto e as provações de Danilo. “Sofri outro ataque daquele que se diz comediante. Comprova viés machista e autoritário. Criminoso vai responder à Justiça. E assim será”, disse ela. “Sou mulher firme e cabeça erguida. O cara usou a palavra Deputada destacando Puta? Não sou. Mas conheço muitas que podem lhe ensinar ética e respeito”, finalizou.

