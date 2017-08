Decreto que regulamentava UBER na Capital é suspenso

O juiz David de Oliveira Filho, da 2º Vara de Direitos Difusos coletivos e Individuais Homogêneos da Capital suspendeu o decreto municipal publicado em maio deste ano o serviço de transporte privado da UBER. A suspensão ocorreu hoje (3).

A suspensão atendeu a urgência que o MPE/MS questionava uma série de exigência impostas pela prefeitura após publicação do decreto que começou a valer este mês.

O magistrado em decisão suspendeu oito exigências que a prefeitura estava apta a fiscalizar. As suspensões são:autorização para o transporte privado, veículos com no máximo 5 anos de fabricação, veículo registrado em nome do motorista ou de cônjuge, placa com categoria aluguel, licenciamento e emplacamento feito na Capital, identificação visual no veículo, acesso às informações sobre a viagem e possibilidade do município aplicar notificações aos motoristas fora das regras.

O juiz David de Oliveira Filho decidiu que a UBEr Tecnologia que havia ingressado com pedido irá fazer parte da ação e será incluída no processo.

Farão parte da ação a convite do magistrado a empresa Google Brasil e o sindicado dos Táxis.

Comentários