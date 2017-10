Defesa da advocacia publicista completa 100 dias

A criação da Comissão do Advogado Publicista (Capub) da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS) completou 100 anos no último dia 14 de outubro. Nesse período foram realizadas quatro reuniões, debates e entrega de pareceres a diretoria.

A Comissão foi criada para uniformizar o entendimento acerca das especificidades inerentes à área. O primeiro encontro aconteceu o dia 1º de agosto, no plenário da Seccional. O evento contou com a participação do Presidente da Comissão do Advogado Publicista da OAB/GO, Juberto Ramos Jubé, que dividiu sua experiência na implantação da referida Comissão e representantes do Poder Judiciário e Ministério Público.

Após o primeiro encontro, a Comissão já fez outras três reuniões. Em setembro, após estudos acerca da atuação dos advogados contratados por municípios no Estado de Mato Grosso do Sul, a Comissão entregou ao Presidente da OAB/MS, Mansour Elias Karmouche, três importantes pareceres técnico-jurídicos.

“Em 100 dias, a Comissão deu um grande passo no seu objetivo inicial, que é discutir temas voltados à advocacia publicista do Estado. A entrega dos pareceres foi uma etapa importante no sentido de que, de fato, conseguimos concretizar os esforços que foram empregados para enfrentar temas tão complexos”, salientou o Presidente da Capub, Jean Phierre da Silva Vargas, que ainda agradeceu o apoio do Presidente Mansour Elias Karmouche que atendeu o pleito dos advogados publicistas, “criou a referida comissão e durante esses 100 dias prestou apoio ao desenvolvimento dos trabalhos da CAPUB”.