Defesa de Ilda Salgado Machado, prefeita de Fátima do Sul, questiona sobre possível trama contra a gestora

A prefeita eleita em Fátima do Sul, Ilda Salgado, foi acusada pela coligação adversária por compra de votos e resultou em duas representações eleitorais, sendo a primeira alvo da armação de um vídeo que configurou o crime eleitoral e, a outra sobre a entrega de uma pomada no valor de R$ 14,00 para uma senhora.

Na primeira ação, o vídeo serviu como da prova que condenou a prefeita, porém a defesa argumenta que o vídeo foi produzido de forma ilícita por que o eleitor, Ederson Ferreira Gonçalves assumiu a realização da gravação de sua conversa com a atual prefeita induzindo-a em uma situação forjada, sendo utilizada pelos adversários em ataques de campanha eleitoral.

Além disso, outro fato que chamou à atenção da defesa de Ilda Salgado e também dos eleitores, foi que, Ederson Ferreira, a pessoa que arquitetou o falso vídeo, também produziu seu próprio seqüestro para incriminar novamente a prefeita.

Conforme a Policia Civil do município, que passou a investigar o seqüestro, após detectar várias contradições no caso, comprovou mais uma mentira do autor, que alegou estar num ponto de ônibus aguardando seu transporte a caminho do trabalho quando foi seqüestrado, entretanto, constatou-se que o mesmo passou a noite em uma boate e posteriormente pernoitou num motel. Os documentos pessoais de Ederson foram presos pela policia civil na boate, pois o mesmo os deu em garantia por não ter dinheiro para pagar os gastos da noite. Em relação as lesões que disse ter sofrido, ele afirmou em depoimento que de posse de um canivete auto lesionou-se.

Em relação a acusação sobre a prefeita doar uma pomada no valor de R$ 14,00 para um eleitor, em depoimento a justiça os envolvidos afirmaram que de forma alguma Ilda Machado teve algum tipo de envolvimento com a situação.

De acordo com a prefeita Ilda, em nenhum momento deixou ou deixará em contribuir com a justiça, pois sempre esteve a disposição para qualquer esclarecimento. “Faço política com o coração, fui eleita pelo povo e honro cada voto que a mim foi confiado. Agora é momento de deixar de lado as siglas partidárias e pensar apenas em beneficio da população fatimassulense”, defende.

