Defesa de Temer desiste de pedir suspensão de inquérito

O presidente Michel Temer através da sua defesa desistiu hoje (22) do recurso do qual solicitou ao STF a suspensão das investigações relacionadas ao presidente. A medida foi tomada após o anúncio de que a Corte autorizou a Polícia Federal a realizar uma perícia no áudio entregue pelo empresário Joesley Batista em seu depoimento de delação premiada.

Gustavo Guedes, advogado de Temer após o deferimento de perícia, a defesa se sentiu satisfeita e não deseja mais o julgamento do recurso. Guedes salientou que a defesa contratou uma perícia particular para analisar o áudio. De acordo com o advogado, foram encontrados ’70 pontos de obscuridade no material’.

“A defesa do presidente apresentou petição dizendo agora: nos sentimos atendidos com o deferimento da perícia [oficial] e a partir desse laudo que nós juntamos agora, que nos dá segurança, nós queremos agora que isso se resolva o mais rapidamente possível”, disse.

