Defesa do ex-deputado Ary Rigo ainda não ajuizou o seu Habeas Corpus

Ary Rigo continua detido. A defesa do ex-deputado ainda não ajuizou o pedido de Habeas Corpus com o intuito de reverter a prisão temporária. A prisão aconteceu após a Operação antivírus deflagrada ontem (29) pelo Gaeco.

Carlos Marques, advogado de Ary Rigo explicou que irá esperar o depoimento do ex-deputado no Gaeco, para então ajuizar o pedido de Habeas Corpus a favor de Ary Rigo.

O defensor do ex-deputado está bem tranquilo diante do depoimento do seu cliente. Pois de acordo com a defesa não só a liberdade será conseguida mas também será evitado um outro processo penal. Ainda de acordo com a defesa Ary Rigo fez contrato de compra e venda de gados com Jonas Schimdt das Neves, sócio da Digitho. Isto mostra que o ex-deputado nunca teve contato com o Detran/MS.

