Defesa do Policial Rodoviário Federal acusa polícia de encerrar o inquérito sem Provas

Renê Siufi, advogado De Ricardo Hyun Su Moon, 47 Policial Rodoviário Federal, lamentou o indiciamento de seu cliente que confessou ter matado o empresário Adriano Correia, 33 anos com cinco tiros. A defesa alega que a Polícia sequer recebeu o resultado do laudo da reconstituição do crime, que só deve ficar pronto no dia 21 deste mês pela perícia.

O defensor diz que ”acha estranha” ter encerrado as investigações ser ter sido levado em consideração os dados do laudo de reconstituição. ”Preciso saber o que foi apurado ali, não estou sabendo de nada”, reclamou Siufi. Porém, a delegada responsável pelo caso, Daniella Kades, explicou que a Polícia Civil trabalha com prazos e que, neste caso, o período para concluir as investigações é mais curto, dez dias, pois o suspeito está preso. Se o autor do assassinato tivesse em liberdade haveria 30 dias de prazo com possibilidade de prorrogação.

A delegada Daniella Kades explicou que o policial não foi indiciado agora e sim desde o momento que foi preso em flagrante no dia do crime. Em pronunciamento a delega afirmou ”Não existe reindiciamento, isso já é automático desde o momento em que uma pessoa é presa”, disse à delegada que ainda esclareceu que só há ”reindiciamento ou novo indiciamento” quando muda a tipificação penal, que não é este caso.

Ricardo Hyun Su Moon, Policial Federal foi indiciado por homicídio doloso, quando há intenção de matar, e por dupla tentativa de homicídio contra os outros ocupantes do veículo em que Adriano estava, na madrugada do dia 31 de dezembro.

