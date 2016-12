Definido pela câmara membros da Comissão Representativa para o Recesso Parlamentar

Em sessão ordinária na quinta-feira (22), os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande formaram uma Comissão Representativa para atuar neste final da 9ª Legislatura durante o período de recesso parlamentar, no período que vai de 26 de dezembro até 31 de dezembro.

Comissão composta pelos vereadores Ayrton Araújo do PT, Chiquinho Telles (PSD), Roberto Durães (PSC), Betinho (PRB) e Carlão (PSB). Eles ficarão responsáveis pelo andamento das atividades do legislativo municipal, para dar continuidade aos trabalhos da Câmara, como a fiscalização das ações do município, apesar de não se realizar as sessões ordinárias.

No dia 1° de janeiro de 2017 (domingo) será realizada, no Centro de Convenções “Rubens Gil de Camillo”, a solenidade de posse dos 29 vereadores eleitos no último pleito de outubro de 2016. Em seguida, após a solenidade de posse, os parlamentares seguem até a sede do Legislativo Municipal para a sessão de eleição da Mesa Diretora para o biênio 2017-2018.

