Delação de Funaro tem no ‘cardápio’ Azambuja e Delcídio

Estão no ‘cardápio’ da delação premiada do operador financeiro Lúcio Funaro que tenta entrar em acordo com a PF o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) e o ex-senador Delcídio do Amaral.

Não há detalhes ainda sobre as irregularidades cometidas pelos dois. Delcídio é um delator e hoje é delatado. Caso seja acertado o acordo de Funaro, Azambuja enfrentará mais uma batalha judicial. Isto porque em maio deste ano, ele foi citado na delação de um dos donos da JBS, o Wesley Batista, de ter recebido propina em troca de benefícios fiscais.

É justamente por causa desta denúncia que o governador será investigado no STJ e responderá judicialmente por uma ação popular que pede a indisponibilidade de seus bens.

Não ficando só nisso pois o governador teve protocolado logo após a divulgação da delação, um pedido de impeachment na Assembleia Legislativa.

Os deputados criaram comissão especial para apurar o caso e, em seguida, a transformaram na CPI da JBS, que tem como principal objetivo ir a fundo nas revelações de Wesley Batista à Polícia Federal.

Agora, com o possível pacto de Funaro com o MPF, Azambuja poderá constar em outra delação por irregularidade.

Em junho, ele esteve em Brasília, onde deu uma prévia de tudo que sabe sobre corrupção no meio político. Se o acordo for fechado, o candidato a delator promete entregar detalhes e provas de esquemas de corrupção em searas ainda pouco exploradas na Operação Lava Jato como: Anvisa Infraero, Ministério da Fazenda, fundos de pensão das estatais e Fundo Garantidor de Crédito.

Comentários