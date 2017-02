Delcídio do Amaral presta depoimento a Sérgio Moro

Delcídio do Amaral, senador cassado presta depoimento hoje (3), às 14h, em Curitiba ao juiz federal Sérgio Moro. Em ação penal que investiga o ex-ministro Antônio Palocci, o empreiteiro Marcelo Odebrecht e mais 13 pessoas. Delcídio é testemunha de acusação no processo, onde os réus foram denunciados pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro.

Pela delação premiada em outubro do ano passado, Delcidio detalhou uma suposta atuação do ex-ministro no relacionamento entre empresários e o governo federal na época do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Além do depoimento de Delcídio hoje estão elencados a ex-funcionária da Odebrecht Maria Lúcia Guimarães Tavares, o ex-gerente da Petrobras Pedro Barusco e o engenheiro Zwi Skornicki. Todos assinaram acordo de delação premiada e têm a obrigação de contar o que sabem.

