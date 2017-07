Delegacia da Mulher está abandonada há meses em Dourados/MS

Enquanto todos os dias pelo menos um caso de violência doméstica contra a mulher é registrado na polícia o prédio da DEAM de Dourados com as obras totalmente concluídas o aparente abandono é visível, pois existem matos por todos os lados.

No dia 16 de maio, durante a operação Poti Porã que aconteceu na Penitenciária Estadual de Dourados (PED), o secretário Estadual de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa disse que o prédio seria inaugurado em trinta dias.

Contudo lá se vão quase dois meses e a DEAM continua fechada e começa a se deteriorar. Pior ações do tempo e de vândalos começam a aparecer.

E os casos de Feminicídio continuaram a ocorrer. No último domingo dia 9, foram registradas três ocorrências de violência conta a mulher, sendo uma no bairro Canaã III e Jardins Flórida e Independência.

No dia 11 foi registrando outra ocorrência de violência doméstica e ontem no Jardim Novo Horizonte mais uma mulher teve lesões corporais provocadas pela violência do marido.

Custo da Obra

A obra que custou aos cofres públicos R$ 737.094,10 foi iniciada no dia trinta de junho de 2014 e conforme previsto no contrato com a empreiteira deveria estar concluída em trinta de abril de 2015. A obra demorou mais de um ano para ficar pronta e já poderia estar servindo à população.

