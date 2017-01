Demandas da agricultura familiar em agroecologia no estado de Goiás

Equipe do projeto Compostar realiza ações junto aos produtores de Taquaral, localizado no município de Orizona, em Goiás

Muitos agricultores em Goiás consideram a agroecologia a base para se produzir de forma sustentável. Alterando os sistemas produtivos, estes produtores modificam os cultivos, os tipos e a intensidade de insumos aplicados na produção com vistas à sustentabilidade e segurança alimentar.

As ações destes produtores tendem a apresentar maior biodiversidade, comparadas às grandes propriedades rurais, em função da tendência aos policultivos e pluriatividade local que são desenvolvidos por eles.

As formas de agricultura baseadas na agroecologia vêm se convertendo em uma via utilizada pelos agricultores familiares, que utilizam distintas maneiras para superar a exclusão econômica e social e, também, à deterioração ambiental.

Um fator importante neste processo é o papel do associativismo como uma das formas de ação coletiva utilizada pelos agricultores familiares, e que põe em marcha projetos de agricultura mais adequados no contexto socioespacial em que vivem.

Como exemplo de experiências de busca por formas de produção agroecológicas se destacam algumas práticas utilizadas pelos agricultores familiares, tais como, os sistemas agroflorestais, ou simplesmente, SAF’s.

Neste sistema são utilizados o manejo da terra, nas quais as árvores e os arbustos são utilizados em conjunto com a agricultura e os animais na mesma área, de maneira simultânea ou numa sequência de tempo.

Devido a grande diversidade de espécies vegetais os SAF’s criam condições favoráveis para o restabelecimento das funções agroecológicas-ambientais na propriedade permitindo, também, maior fixação de mão-de-obra no campo e uma maior rentabilidade financeira, devido sua diversificação na produção.

As ações agroecológicas buscam a valorização do espaço rural de cada comunidade como um ambiente rico em experiência de vida e intimamente ligada à preservação dos recursos naturais da região.

Objetivando fortalecer as ações em agroecologia no Estado de Goiás a equipe de pesquisadores da Embrapa Arroz e Feijão (Santo Antônio de Goiás/GO), executam o projeto Compostar, iniciado em junho de 2014, sob a coordenação da pesquisadora Flavia Alcântara.

A proposta do projeto tem como base desenvolver e validar fertilizantes orgânicos e organominerais a partir de resíduos da pecuária leiteira, dando suporte ao manejo produtivo agropecuário na região.

O senhor Elísio Pinheiro é um agricultor familiar que produz banana, feijão, hortaliças e faz parte de um grupo de agricultores agroecológicos em Taquaral (município de Orizona/GO). Na equipe do Projeto Compostar, ele passou a perceber a riqueza de materiais que tinha disponíveis na propriedade para fazer compostagem, como, por exemplo, serapilheira da mata (folhas, galhos e frutos que caem das árvores), além das próprias folhas de bananeira. “Vi a diferença do composto que faço agora e do que eu fazia antes do projeto. O último que eu fiz ficou bem melhor e eu usei nas hortaliças e o resultado foi muito bom. Aqui a gente corre atrás de tecnologia para ajudar a gente”, destacou o produtor.

A ação tem como suporte a pesquisa participativa feita junto aos agricultores e por meio da produção e do uso dos fertilizantes orgânicos e organominerais produzidos nas próprias propriedades, que passam a funcionar como polos de irradiação dos conhecimentos e práticas gerados.

Além do projeto agroecológico junto aos produtores de Orizona, o centro de pesquisa da Embrapa em Goiás, conta com outra ação com foco em sustentabilidade, segurança alimentar e qualidade de vida do produtor, com o projeto ‘Uso de sistemas agroflorestais para a recuperação de áreas degradadas, produção de alimentos e desenvolvimento rural sustentável’.

Coordenado pelo pesquisador Agostinho Didonet, o projeto reúne desenvolver conhecimento técnico, científico e caráter ecofisiológico, ambiental e social, utilizando um sistema agroflorestal com espécies arbóreas nativas do Cerrado brasileiro, fortalecendo a segurança alimentar, a recuperação de áreas degradadas e a recomposição florestal para o desenvolvimento rural da localidade.

Esta associação da produção de cultivos destinados à produção de alimentos básicos, com sistemas agroflorestais de finalidades múltiplas e agroecológicas pode ser uma alternativa importante e sustentável na preservação ambiental com agregação de renda e valor para a agricultura familiar.

Fonte; Campo Grande News

