Demissão de funcionários da assistência social é suspensa por desembargador

A Justiça de Mato Grosso determinou que a Prefeitura de Campo Grande, desempenhado pelos trabalhadores da Seleta (Sociedade Caritativa e Humanitária) e a Omep (Organização Mundial para Educação Pré-Escolar), sejam retomados. Havia uma determinação na semana passada da justiça uma demissão de 4,2 mil funcionários das duas entidades.

N data de ontem (20) a prefeitura da capital impetrou recurso na justiça contra a decisão juiz da 2º Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais de Campo Grande, para que convênios com as entidades fossem extintos. A educação e a assistência social foram os setores mais atingidos.

O desembargador fundamentou a sua decisão quanto aos direitos sociais afetados e que devem se mantidos.

Nesta decisão a justiça proferiu que medida é conseqüência da inércia da Prefeitura da Capital diante do problema dos terceirizados que cruzou os braços, quanto à sentença. Esta inércia reação por parte da Prefeitura de Campo Grande, representado pelo prefeito desta capital afetou as funções sociais que eram então exercidas. Conseq uentemente se multiplicou o caos social que se instalaria.

O desembargador considerou ainda que, embora tenha havido inúmeras tentativas de obrigar a administração do município a fazer valer as medidas acordadas no termo de ajustamento com o Ministério Público do Estado (MPE), a atual administração já se encontra em seu período final, e, tão logo haverá nova gestão, que poderá, inclusive, desenvolver outras políticas que talvez repercutam de forma mais eficaz na observância de suas condutas

