Demissões da Omep/Seleta serão discutidas pelo Prefeito mediante ao Ministério Público

Paulo Cézar, Procurador Geral de Justiça deve receber o prefeito Marquinhos Trad (PSD) nesta segunda-feira (2) para discutir uma solução em relação a demissão de cerca de 4 mil funcionários das instituições Omep e Seleta. O fim do impasse é essencial para garantir o retorno do funcionamento dos Ceinfs (Centro de Educação Infantil) a partir de fevereiro.

Marquinhos Trad, prefeito de Campo Grande em entrevista coletiva de imprensa, com o objetivo de “resolver de uma vez por todas”, o problema e a retomada do funcionamento das unidades imediatamente. No momento só os serviços essenciais como acolhimento de pessoas de ruas realizado pelo Cetremi (Centro de Triagem de encaminhamento do Migrante), estão sendo realizados.

A prefeitura suspendeu os contratos, após ‘devassa’ realizada pela Operação Urutau, do Ministério Público, que identificou diversas irregularidades nos convênios como a contratação de funcionários fantasmas, discrepâncias de salários entre pessoas com o mesmo cargo e função, além de suspeita dos crimes de improbidade administrativa, falsidade ideológica, peculato, lavagem de capitais e associação criminosa.

Comentários