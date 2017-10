Denar prende trio de traficantes com maconha e supermaconha na BR-163

A Denar apreendeu um trio transportando 947 Kg de maconha e cerca de 2 Kg de Skank conhecida como a supermaconha no Km 21 da BR-163 em Campo Grande/MS. A apreensão ocorreu após denúncia anônima.

O trio de traficantes foram identificados como Luís Paulo Arantes Martins de 19 anos, Diego Borges da Silva de 18 anos e Eduardo Arevalos Alvarez de 18 anos. De acordo com o delegado Cleverson Alves dos Santos, o entorpecente saiu de Coronel Sapucaia e de acordo com os envolvidos o destino seria Rio Verde/GO. Contudo a imprensa os envolvidos relataram que a droga seria levado a Aparecida de Goiânia.

O primeiro a ser abordado foi Luís que vinha como batedor em uma Saveiro. Luiz apresentou-se muito nervoso na entrevista e a sua participação foi confirmada quanto o celular tocou.

A Denar efetuou a prisão dos outros dois em frente a uma fazenda, quando os mesmo aguardavam as coordenadas. Diego estava conduzindo uma Strada carregada com a supermaconha e na verificação as placas do veículo eram ‘frias’. O veículo foi roubado em Belo Horizonte/MG.

Em posse do trio foi encontrado um radiocomunicador. Diego confessou o crime de tráfico de drogas e revelou que receberia R$ 20 mil pelo transporte, que justificou que usaria o dinheiro para comprar uma casa pois havia casado recentemente e tem um filho pequeno. Diego também justificou dizendo que usaria o dinheiro para quitar dívidas.

De acordo com o delegado a quantidade de drogas é avaliada em R$ 100 mil e pode chegar a R$ 1 milhão. A supermaconha Skank de 500 gramas é avaliada em R$ 10 mil.

Comentários