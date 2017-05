DENÚNCIA: SEDHAST acusada de receber ‘cestas básicas’ com “carne podre”, arroz e feijão carunchados, para dar de comer aos índios da região de Aquidauana.

AQUIDAUANA-MS (Correspondente) – O descaso da SEDHAST para com os indígenas de Aquidauana e região começa a repercutir negativamente em todo o Estado. Aldeias localizadas na região de Aquidauana, Anastácio e Miranda estão recebendo ‘cestas básicas’ com alimentos impróprios para consumo humano e com validade vencida. Para os caciques desses núcleos “A carne é tão podre que até os cachorros se recusam a comê-la”.

A denúncia partiu das aldeias: Taunay, Lagoinha, Bananal, Colônia Nova, Limão Verde e Aldeia Córrego Seco. Juntas recebem 1,4 mil cestas básicas pagas pela Secretária de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho.

CONDENADAS

As “cestas” condenadas são fornecidas pelo FARTURÃO CESTAS BÁSICAS (Tavares & Soares Ltda), através de um contrato renovado em agosto de 2016 no valor de R$ 8,5 milhões.

As cestas básicas enviada em 3 de maio último, chegaram com prazo de validade vencido. Embalagens fechadas tinham validade para só até 1º de maio – dois dias antes da entrega – com a carne já apresentando cor ‘azulada’, quantidade elevada de “sebo” e odor característico de produto já em decomposição.

Muitos, com fome, ainda tentaram aproveitá-la, mas tiveram suas cozinhas e casas invadidas pelo odor de carne apodrecida. Jogadas fora “nem os cães da aldeia conseguiram comê-las”.

O problema não é novo. Há tempos estão verificando a entrega de carne imprópria para consumo humano, mas as reclamações não surtem efeito. Já tentaram até substituir o item, sem sucesso.

PRODUTOS CARUNCHADOS

Os indígenas reclamam que a ‘cesta básica’ entregue pelo FARTURÃO é de péssima qualidade. No arroz é possível encontrar ‘carunchos’ ou ‘corós’. O feijão é de péssima qualidade, carunchado e “velho”. Mesmo cozido em pressão não amolece. O macarrão segue o mesmo padrão de baixa qualidade.

Não é a primeira vez que feijão “carunchado” é devolvido à Sedhast por estar com validade vencida. Alimentos vencidos e estragados entregues pelo FARTURÃO são registros mensais corriqueiros. Acredita-se que os alimentos de baixa ou nenhuma qualidade se deve ao fato da empresa fornecedora ter garantido o faturamento anual, destinando o que existe de pior qualidade ao Governo de Mato Grosso do Sul, que por sua vez repassa-os aos indígenas porque esses povos possuem menor potencial de reclamação.

