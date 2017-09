DENÚNCIA: Só “três” PMs atendem o 190 na Capital

Tabela de escalas revela que número realmente é baixo

Apenas “três policiais militares são escalados para atender demandas no Centro Integrado De Operações De Segurança, o 190.

A escala mostra que o número de servidores é menor que o necessário, tendo em vista, a indicação de cinco funções: supervisor de operações, despacho e atendimento, despachadores e atendentes.

Criado em 2004, o Ciops atende e despacha ocorrências da Polícia Militar, Bombeiros e Polícia Civil, com funcionamento ininterrupto e escalas alternadas de 06 e 12 horas para os terminais: 190 e 193.

BAIXA QUALIDADE

A falta de mão-de-obra deságua na baixa quantidade de servidores e no descontentamento e desconfiança dos que utilizam os terminais para emergências. Campo Grande, hoje com mais de 800.000 pessoas, apenas “três” atendentes não dão conta de despachar as ocorrências solicitadas, e isso tem ocasionado irritabilidade e desconfiança em nossos serviços de emergências.

Funcionamento

Embora os atendentes sejam a porta de entrada dos serviços de emergência, e o reduzido número de atendentes não dá vazão aos chamados, a Sejusp continua afirmando que os serviços atendem satisfatoriamente a população.

O atendimento se divide em: abordagem inicial, identificação da solicitação, se é emergencial ou não, e o despacho para atendimento encerrando-se a ligação, repassando às viaturas a prioridade da ocorrência.

Com poucos atendentes não é possível manter diálogos padronizados ou fazer análises mais detalhadas dos chamados, além do encaminhamento aos órgãos competentes quando as denúncias são anônimas.

Escalas

As escalas de serviço, faltas, férias e licenças são de responsabilidade da Diretoria Administrativa do Ciops. A Sejusp recusa informar o número de atendentes e despachadores no Ciops, mas não são superiores a “três”.

CRÉDITO: Edição da Revista Boca do Povo nº 877

