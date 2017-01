Denúncias de abuso por líderes religiosos continuam e já são 7 casos

Em dezembro, uma mãe de três crianças e um rapaz procurou a polícia para denunciar os homens que estariam abusando de seus filhos

Mães de mais três crianças procuraram a DAM (Delegacia de Atendimento a Mulher) de Coxim – distante 260 km de Campo Grande, para denunciar abuso que seus filhos teriam sofrido de um líder religioso e um discípulo. Com as novas suspeitas, sobe para sete o número de suspeitas contra os homens.

No fim de dezembro, a denúncia contra o líder religioso Marcus Vinícius Borges Ferreira, de 28 anos e o discípulo Newton Alexandre Barbosa, 21 anos, ambos presos, foi feita por uma mãe de quatro filhos. A mulher relatou que eles estavam hospedados em sua casa, pois não tinha onde morar.

Com o andamento das investigações, a delegadaSilvia Elaine Girardi dos Santos, chegou a outras três vítimas, um adolescente de 17 anos, um de 15 e um jovem de 21 anos. A mãe do menino de 15 anos, frequentadora da mesma também célula religiosa que os acusados procurou a delegacia para relatar que seu filho foi assediado pela dupla.

Durante depoimento à polícia, os jovens relataram que o líder religioso e seu discípulo alegavam que os órgãos genitais das vítimas estariam com uma maldição do passado e precisavam ser ungidos com óleo. Após o ato denominado pelos homens como unção, as vítimas eram submetidas a assédio e, em seguida ocorria o abuso.

Denúncia – A primeira denúncia aconteceu em 19 de dezembro do ano passado, quando uma mãe de quatro filhos, de 1, 3, 5 e 18 anos procurou a DAM para denunciar a dupla que, segundo ela, estaria abusando das crianças e do jovem.

Após a denúncia da mãe, o jovem e as crianças fizeram exames e os laudos comprovaram que os quatro irmãos sofreram abusos. Ainda segundo as investigações, as vítimas relatam que para convencer as crianças, os acusados diziam que estavam apenas realizando purificação e que se contassem aos pais o que acontecia, elas e a família sofreriam maldições, comoacidentes por exemplo.

Newton Barbosa foi preso na tarde de 23 de dezembro, no bairro Vila Bela durante uma ação conjunta entre investigadores da 1ª Delegacia de Polícia Civil e da DAM. Já Marcus Ferreira, foi preso na mesma noite pela Polícia Civil em São Borja (RS).

