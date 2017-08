Denúncias levam a polícia a apreensão de drogas na Capital

A Policia Militar através de denúncias anônimas conseguiram prender quatro pessoas, três mulheres e um homem. As prisões ocorreram ontem (15) em Campo Grande.

Os militares apreenderam porções de cocaína, tabletes de maconha. Os entorpecentes estavam em duas casas. Um dos presos chegou a indicar como proprietária dos entorpecentes uma jovem de 17 anos.

O BO registrou que uma ligação anônima a polícia militar que em uma residência do Jardim Santa Emília estava funcionando uma ‘Boca de Fumo’ e que a proprietária seria Ana Paula Espíndola Marques, 35 anos. A denunciante ainda informou que no local estaria dois homens entregando uma televisão e que havia ainda duas mulheres foragidas da polícia.

A Guarnição da Polícia então se dirigiu até o endereço informado pela denunciante e encontrou exatamente a “boca de Fumo’. Na residência Ana Paula que estava com os filhos no local com crianças de 13,10 e 8 anos afirmou que a dona do entorpecente era sua filha mais velha de 17 anos e justificou que dias atrás estaria ameaçando a prejudica-la após uma briga. Discurso que não convenceu a polícia que prendeu a mulher por tráfico de drogas. Na residência ainda se encontrava um homem identificado como Rafael dos Santos Rui, de 23 anos, duas mulheres, que se apresentaram como Fernanda Augusta da Silva e Giselly Batista de Oliveira.

A Polícia em revista na residência encontrou porções de cocaína, tabletes de maconha. Todos os suspeitos negaram ser dono das drogas.

Para os Policiais Rafael afirmou que se encontrava na residência com o objetivo de vender uma TV de 32 polegadas que havia adquirido por R$ 300 e que revenderia a dona da casa por R$ 200. As outras duas mulheres encontradas na casa também negaram o tráfico e afirmaram que estavam ai para entregarem roupinhas de bebe para Ana Paula que estaria grávida de novo.

O telefone de Giselly não parava de tocar o qual gerou desconfiança dos policiais e perguntaram a ela onde residia e as duas mulheres informaram um endereço falso no Bairro Nova Bahia. Depois de uma chegagem minisiosa dos policiasi descobriram que as duas suspeitas usavam nomes falsos e que na verdade são Suziane Fagundes de Oliveira, de 24 anos e Jeanny Cristina da Silva, de 25, e estão evadidas do sistema prisional.

Diante do endereço correto das suspeitas, uma residência no São Conrado, os policiais realizaram buscas e apreenderam dentro de um balde um tablete de maconha e mais seis porções de cocaína, duas balanças de precisão, uma faca e um martelo com resquícios da droga, provavelmente utilizados para fragmentá-la.

Em busca ainda na residência os policiais encontraram dentro de uma bolsa R$ 12.630,00. Jeanny confessou ter adquirido a droga em Corumbá e que foi contratada para levar as porções até São Paulo por R$ 1 mil.

De acordo com a polícia, a droga encontrada com a dupla renderia cerca de R$ 12 mil, já a apreensão feita na casa de Ana Paula R$ 2 mil.

Os quatro presos foram levados para Depac Piratininga. O caso foi registrado como tráfico de drogas e associação para o tráfico.

