Denúncias revelam suspeita de ‘corrupção crônica’ na Agepen

Há pelo menos oito anos o IPCG vem sendo alvo constante de denúncias de corrupção e esquemas de tráfico de drogas envolvendo agentes penitenciários, diretoria e presos. Neste mês, investigações do Gaeco sobre os mais diversos crimes no estabelecimento penal levaram à prisão do diretor Flúlvio Ramires da Silva e de outros três servidores, durante a Operação Chip.

Em 2009 as primeiras matérias relatando suposto esquema de corrupção do IPCG foram publicadas pelo site Jornal Midiamax. Na época, a Gisp abriu investigação para apurar a negociação de regalias entre agentes penitenciários e os ‘líderes do presídio’.

Aparelhos de DVDs, uma fábrica de bebida artesanal, o livre comércio de drogas, transações em dinheiro e até uma academia clandestina frequentada pelos presos, foram encontradas na investigação. Os agentes ainda negociavam autorizações de visitas e até transferência de celas. Pelo peço indicado pelos servidores os internos conseguiam praticamente qualquer coisa.

Desde dessa época também, as denúncias de entrada de materiais ilícitos pela cantina do presídio são feitas pelos próprios internos. Celulares, alimentos, porções de drogas, cigarros e bebidas, eram vendidos muito acima do preço de mercado. Em fevereiro deste ano, o esquema foi novamente denunciado ao Midiamax.

Para funcionar, O esquema funcionava com o envolvimento dos servidores, a suposta facilitação da diretoria do IPCG e presos considerados líderes no estabelecimento penal. No tráfico, segundo as denúncias, agente penitenciários seriam os responsáveis por pegar a droga na rua e entregar nas mãos dos presos certos dentro da unidade, tudo mediante ao pagamento de propina.

Na cantina, a droga era revendida pelo triplo do preço adquirido ‘na rua’. Os traficantes do presídio ainda precisavam pagar propina para o diretor, que ‘fazia vista grossa’ para o esquema. O procedimento se repedia em vários outros produtos, principalmente com celulares.

Foi justamente para apurar essas informações que o Gaeco deflagrou as duas fases da Operação Chip. Durante as investigações, os promotores de justiça confirmaram as ilegalidades: corrupção ativa e passiva, peculato, inserção de celulares nos presídios, tráfico e associação ao tráfico de drogas.

Na primeira fase, os agentes do Gaeco, apreenderam 47 celulares, 23 deles na casa do agente penitenciário Cleiton Paulino de Souza. Os aparelhos estariam embalados e prontos para serem levados aos detentos. Na residência foram encontrados também uma balança de precisão e R$ 8,6 mil.

No Instituo Penal foram encontrados os 24 celulares, 24 carregadores, 19 fones de ouvido, sete chips de celular, 562 gramas de maconha, 626 gramas de cocaína, além de alimentos que não poderiam ser comercializados dentro da unidade em razão de irregularidades nas embalagens. Além de Cleiton, o diretor da unidade Flúlvio Ramires também foi preso, por porte ilegal de arma, mas foi liberado depois de pagar fiança.

