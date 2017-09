Dep Estadual Eduardo Rocha solicita que não feche agência de Paranaíba

Parlamentar se reuniu com delegado adjunto nesta terça

O deputado estadual Eduardo Rocha, esteve na manhã desta terça-feira (12), na sede da Receita Federal, em Campo Grande, para uma reunião com o delegado adjunto do órgão, o auditor fiscal Henry Tamashiro de Oliveira. O encontro objetivou solicitar que não feche a agência da Receita de Paranaíba.

Na ocasião, o parlamentar destacou que se de fato for fechada a agência, a população da cidade e região ficará prejudicada com a extinção dos serviços. Dessa forma, os mesmos deverão se deslocar para outras localidades ou até para Capital Campo Grande e resolver suas necessidades junto ao órgão.

Durante a reunião, Oliveira disse ao deputado que não há nada de concreto se de fato irá fechar a agência, mas explicou que há um estudo em todo o Brasil para diminuir gastos.

“A gente não se vai ocorrer este fechamento e qual a data, mas a Receita fez um estudo para reduzir as agências, diminuindo assim, estruturas por dificuldades de orçamento e de pessoal. Caso venha a ocorrer, a opção é que se consiga manter um posto avançado para serviços rotineiros”, disse o delegado.

Em meio a conversa, Henry enfatizou que pode ser que venha a precisar da ajuda da prefeitura da cidade, para manter ao menos o posto, com auxilio no local e estrutura. No mesmo momento, Rocha afirmou que pode fazer essa intermediação com o prefeito da cidade, que já sinalizou interesse para ajudar e o órgão continuar oferecendo os serviços do órgão.

No mês passado, Eduardo Rocha solicitou apoio político para manter a agência e usou a tribuna para falar sobre o assunto. Na ocasião, o parlamentar exemplificou os prejuízos que este fechamento pode trazer à população.

Ao levar o tema ao plenário, Rocha apresentou requerimento solicitando apoio de toda a bancada federal de Mato Grosso do Sul, senadores e parlamentares federais e também pediu apoio dos colegas da Casa de Leis estadual.

O mesmo documento foi enviado ao delegado da Receita Federal do Estado, Edson Ishikawa, na qual foi recebido pelo adjunto como citado. “Paranaíba é uma cidade centenária, que tem vários municípios em volta que usam a Receita Federal, como Cassilândia, Inocência, Chapadão do Sul, Costa Rica e Selvíria”.

