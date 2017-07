Dep. Rinaldo participa de visita de obras e assinatura de convênios em Nioaque

Acompanhado do Governador de MS, o líder do Governo na Assembleia Legislativa, deputado Professor Rinaldo (PSDB), visitou Nioaque nesta quinta-feira (13), onde visitou obras e participou de assinatura de convênios, além das festividades de 127 anos de emancipação politica do município e da lembrança pelos 150 anos da batalha da Retirada da Laguna.

As obras visitadas foram a de pavimentação asfáltica no cento de Nioaque, o programa de tapa-buraco da cidade está orçado em R$ 1,8 milhão e, as obras de urbanização no valor de R$ 526,9 mil, destinados à construção de casas em parceria do governo, prefeitura e moradores. A Prefeitura fornece o terreno, Governo do Estado constrói a base da casa, bem como rede elétrica e encanamento e o morador, após curso de capacitação, conclui sua própria casa.

Foram assinados novos investimentos para a cidade, como a autorização para licitação da reforma da Escola Estadual Odete Ignês Resstel Vilas Boas, no valor de R$ 246 mil que será utilizado para reformar a cozinha e banheiros da escola. Foi assinado também ordem de serviço para iniciar obra de construção da ponte de concreto sobre o Córrego Arara, ao todo, são 27 metros de ponte e o valor da obra está orçado em R$ 868,7 mil. O terceiro convênio assinado para Nioaque, no valor de R$ 200 mil, será destinado à reforma de 14 patrulhas mecanizadas, que contribuirão com a agricultura familiar.

RETIRADA DA LAGUNA

A comitiva prestigiou ainda a tradicional encenação de teatro a céu aberto, recontando a história da Retirada da Laguna, um dos episódios mais dramáticos da Guerra do Paraguai, que completou 150 anos. Dos três mil soldados liderados pelo Coronel Carlos de Morais Camisão, somente 700 sobreviveram, mas a retomada da cidade foi ponto fundamental na luta pela soberania nacional. “A encenação que vimos hoje, além de muito emocionante é importante, é um resgate histórico que não pode se perder, o que aconteceu aqui deve ser repassado, sobretudo às nossas crianças, para que se perpetue na memória do nosso povo”, concluiu professor Rinaldo.