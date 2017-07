DEPAC de DOURADOS/MS apreende 650 Kg de Maconha

Na manhã de hoje (27) Policiais Militares realizaram a apreensão de 650 Kg de maconha em Assentamento Amparo, em Itaun, distrito de Dourados/MS.

A apreensão ocorreu após os policiais militares estarem realizando um patrulhamento por uma estrada que liga o Assentamento Amparo ao Assentamento Itamaraty, em Ponta Porã. Neste momento a guarnição se deparou com um veículo GM Prisma de cor prata, com placas de São Paulo/SP. Neste momento o motorista do Prisma ao perceber a presença policial retornou em sentido ao assentamento Itamaraty.

Foi iniciado um acompanhamento do veículo, que de imediato se evadiu do local em alta velocidade e posteriormente abandonado sem o condutor as margens de uma estrada vicinal próxima a uma plantação de milho.

O condutor do veículo Prisma se evadiu em meio a plantação de milho e não foi localizado. Contudo no Prisma abandonado encontraram 19 fardos contendo 640 tabletes de maconha que pesaram 650 Kg de entorpecentes.

A DEPAC de Dourados registrou o caso como tráfico de drogas.

