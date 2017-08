DEPAC é a campeã da 2º Copa Inter-delegacias

No sábado (12), aconteceu a grande final da 2º Copa Inter-delegacias organizada pelo Sinpol-MS. As equipes da DEPAC e PÉ DE LORO disputaram o tão sonhado primeiro lugar. No primeiro tempo o placar ficou 1X1, porém no segundo período a equipe da DEPAC mostrou mais organização e na base do contra-ataque conseguiu a vitória e fechar o placar com 3X1 e sagrar a CAMPEÃ do campeonato.

No mesmo dia as equipes do GARRAS e CGP-MS disputaram a terceira colocação, apresentando um bom futebol, mas com o placar de 3X2, o GARRAS levou para casa o troféu. “Agradecemos a participação de cada jogador, de cada pessoa que colaborou no sucesso da competição. As amizades e histórias formadas no campo durarão nas delegacias e nas nossas vidas”, declarou o coordenador de esportes do sindicato, José Pereira.

O CAMPEONATO

A Copa iniciou no dia 25 de março de 2017 com a participação de 7 equipes que demonstraram alto nível de comprometimento e disciplina tanto pelos atletas quantos pelos responsáveis demonstrando que os objetivos de promover a integração entre os policiais civis e a fomentação da prática esportiva por meio do futebol society foram alcançados.

Durante a competição foram marcados 165 gols, ou seja, uma média de 6,60 gols por partida. Foram apresentados sete cartões azuis, 42 cartões amarelos e sete vermelhos.

Destacaram-se os atletas policiais civis:

Melhor goleiro – Fábio Pereira da equipe do GARRAS com apenas 16 gols.

Artilheiro – Ruymar Junior da equipe do GARRAS com 14 gols.

Atleta disciplina – Clailton Santana da equipe do PÉ DE LORO.

