Depac pede prisão temporária do suspeito de abusar e matar Kauan

Há provas suficientes para indiciar o suspeito de matar Kauan Andrade, 9 anos por estupro seguido de morte e ocultação de cadáver, assim afirmou a Policia Civil. Pois os abusos eram cometidos sempre na frente de outas crianças.

Paulo Sérgio Lauretto, delegado da Depca está aguardando resultados da Perícia. A Perícia informou que está enfrentando inúmeras dificuldades devido a limpeza excessiva da casa e do carro do suspeito.

O suspeito principal do estupro seguido de morte está preso preventivamente, acusado de oito estupros de vulnerável. O delegado Lauretto enviou a justiça pedido de prisão temporária do suspeito diante de relação aos crimes praticados contra Kauan de estupro de vulnerável seguido de morte além do crime de ocultação de cadáver.

O Pedido do Delegado foi baseado em depoimentos de testemunhas que comprovaram que o menino realmente esteve na casa do suspeito, no dia do crime. As outras provas são os vestígios que foram encontrados na casa e reforçaram a versão do adolescente de 14 anos que teria praticado o crime.

O doutor Laureto, delegado da Depca explicou que “O pedido garante a manutenção da prisão do suspeito e beneficia a investigação. O prazo é de 30 dias, mas pode ser prorrogado por mais 30”.

