Depois de Natal fraco, comércio abre temporada de liquidações na Capital

Depois do movimento fraco nas vendas de Natal, a maior parte das lojas de Campo Grande aposta nas promoções antecipadas para atrair os clientes às compras neste início de ano. As liquidações são anunciadas por cartazes no comércio do Centro e shoppings da cidade, com descontos que chegam a até 70%. Na tentativa de amenizar o movimento fraco, vale também oferecer sorteios e vantagens para o pagamento, como preços diferentes para os acertos feitos com dinheiro e cartão, conforme autorizou medida provisória do Governo Federal publicada em dezembro.

Alguns comerciantes não esperaram nem a virada do ano e anteciparam as promoções para logo após o Natal, no dia 27. “Geralmente começamos em janeiro, mas antecipamos para ver se dá uma aquecida no movimento. Deve ir até fevereiro, vai depender do movimento”, diz o gerente da loja Boomerang, Paulo Henrique de Souza.

A gerente da loja de vestuário feminino Re&Gina, Malu Oliveira, diz que a antecipação foi uma estratégia adotada para seguir a tendência do restante do comércio. “As outras lojas anteciparam e nós resolvemos também antecipar esse ano”, diz. A rede O Boticário também está com descontos desde o dia 27.

