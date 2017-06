Depois do escândalo da Carne Fraca e da delação premiada a JBS realiza primeira venda de ativos

A JBS vendeu R$ 938 milhões pelo câmbio atual todas as ações de suas subsidiárias com operações de carne bovina na Argentina, Paraguai e Uruguai para empresas controladas pela segunda maior empresa de carne bovina do Brasil, a Minerva, de acordo com fato relevante divulgado hoje.

Desde o escândalo da Carne Fraga e a delação premiada pelos donos da empresa esta é a primeira venda de ativos da empresa JBS e colocam a empresa no centro do noticiário.

De acordo com a empresa de alimentos, os recursos com a transação devem ser usados para diminuir sua alavancagem financeira. O conselho de administração da companhia aprovou esta operação.

Foram adquiridas as subsidiárias JBS Paraguay, IPF, JBS Argentina e Frigorifico Canelones, segundo fato relevante divulgado nesta terça-feira pela Minerva.

A Minerva disse que a aquisição foi aprovada pelo seu Conselho de Administração na véspera por meio de suas subsidiárias Pul Argentina S.A., Frigomerc S.A. e Pulsa S.A, segundo a Reuters.

O frigorífico após a conclusão da operação informou que o grupo passará a ter uma capacidade total de abate de 26,380 mil cabeças por dia, contra capacidade de 17,330 mil em 31 de março de 2017.

A aquisição faz parte da estratégia de complementação das operações do Grupo Minerva e representa mais um passo em sua diversificação geográfica na América do Sul, informou o grupo em comunicado.

