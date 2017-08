Depósito no Indubrasil pega fogo e corpo de bombeiros é mobilizado para contar as chamas

Hoje (1) os bombeiros foram mobilizados para atender uma ocorrência de incêndio no Núcleo Industrial. O fogo teria se iniciado num terreno baldio ao lado do deposito de material reciclável.

Informações preliminares de testemunhas relataram que após limpar o terreno que fica ao lado do depósito de material reciclável. Que no mesmo terreno onde estão cinco barracos, foi atirado fogo no local e as chamas se espalharam rapidamente atingindo o depósito de material reciclável.

Os moradores do local interviram e conseguiram controlar as chamas. Com a chegada dos Bombeiros foi realizado o rescaldo do fogo. As barracas não foram atingidas pelo fogo. Ninguém ficou ferido.

Os bombeiros usaram em torno de 2.500 litros de água apara controlar as chamas.

