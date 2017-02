Deputada Grazielle Machado defende audiência pública no município de Nova Alvorada do Sul sobre a BR- 163

Nesta última Semana a Assembleia Legislativa recebeu vereadores e empresários da cidade de Nova Alvorada do Sul, acompanhados de engenheiros da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e representantes da CCR-MSVia, empresa que detém a concessão da BR-163. O reordenamento da rodovia que corta o município está sendo debatido amplamente para não comprometer o comércio local e a segurança dos moradores.

A deputada Grazielle Machado (PR), participou do encontro e defende uma audiência pública no próprio município, e que além das autoridades, tenha a participação popular. “Imprescindível o debate com todas as autoridades, porém, a participação popular é muito importante, uma vez que qualquer alteração que possa ocorrer na rodovia, os primeiros a sentir o impacto serão os comerciantes e população local. A opinião deles, por certo será fundamental para que haja um resultado positivo neste impasse”, enfatiza a parlamentar.

O trecho da BR-163 que atravessa a cidade de Nova Alvorada do Sul também será duplicado pela concessionária que está administrando a rodovia, porém o projeto não está obtendo consenso, principalmente por parte dos comerciantes, que possuem seus estabelecimentos nas laterais da BR. “É preciso ouvir todas as partes para chegar num denominador comum em que, principalmente, o bem estar e a segurança da população local estejam protegidos”, finaliza Grazielle Machado.

