Deputada Tereza Cristina afastada da presidência do PSB no Estado

Tereza Cristina, deputada federal (MS) foi destituída, ontem (27/04), da presidência do PSB em Mato Grosso do Sul por votar a favor da reforma trabalhista.

A Deputada não seguiu a orientação do comando nacional do partido para votar contra o projeto e não estava sozinha como fiel ao governo.

Como líder da bancada, Tereza Cristina pediu para votar contra durante apreciação do texto-base, mas não seguiu a sua própria orientação e ficou a favor do projeto ao lado de mais 13 parlamentares dos 30 do PSB. Esta desobediência custou-lhe a presidência da legenda no Estado. Além dela, mais três parlamentares foram afastados da direção partidária em seus respectivos Estados.

O projeto de lei foi aprovado na madrugada de ontem no plenário da Câmara dos Deputados por um placar de 296 votos a 177.

Perderam o cargo também porque votaram a favor do referido texto os deputados Danilo Forte (CE), Fábio Garcia (MT) e Maria Helena (RO)

Os deputados também poderão sofrer sanções previstas no código de ética do partido, que vai de advertência a expulsão.

Isto caberá ao Conselho de Ética interno analisar representações que vierem a ser apresentadas contra eles.

