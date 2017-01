Deputada Tereza Cristina garante investimentos em infraestrutura na cidade e rede de água para assentamentos em Sidrolândia

A deputada federal Tereza Cristina levou mais de R$ 3,5 milhões em investimentos para Sidrolândia neste fim de semana. No último sábado (14) ela anunciou, em reunião com o prefeito Marcelo Ascoli, o vice-prefeito Wellison Muchiutti, vereadores e secretários, a destinação dos recursos para serem aplicados na construção e melhoria de redes de água em assentamentos, através da Funasa e ainda obras de infraestrutura como pavimentação e drenagem na cidade.

Tereza reforçou que seu mandato tem sido de muito trabalho. Para a parlamentar, que tem defendido a produção no Mato Grosso do Sul, a prioridade continua em garantir recursos para a agricultura familiar do Estado. “Estamos fazendo grandes parcerias com a Funasa, o Incra, o Ministério da Agricultura. Minhas emendas de 2017, quase R$ 7 milhões serão propostas para a área da Saúde, dentre elas o atendimento dos agricultores familiares para que os assentados possam ter infraestrutura no campo, tenham mais renda, dinheiro, e consiga proporcionar dignidade a sua família. Vamos trabalhar firmemente em nosso mandato”, disse a deputada.

