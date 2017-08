Deputado Amarildo Cruz aguarda informações sobre construção de estacionamento no TJMS

O 2º Secretário da Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul, deputado estadual Amarildo Cruz (PT) recebeu hoje (1º) mais uma denúncia referente à construção de um estacionamento para atender os servidores do Tribunal de Justiça do Estado. Desta vez, a informação é de que a implantação já está em andamento.

Sabendo da ação que deverá desmatar parte da Mata Nativa no local, o parlamentar já havia questionado o presidente do TJ, Desembargador Divoncir Schreiner Maran, por meio de requerimento apresentado no último dia 12 de julho. No documento, Amarildo Cruz questionou se existia algum projeto de construção aprovado e se foi elaborado estudo de impacto ambiental, incluindo a derrubada da Mata Nativa.

“Assim que soube desse projeto, questionei o presidente do TJ sobre projeto de manutenção da mata nativa, visto que a região é rica em fauna e flora e a implantação desse novo estacionamento causará grande impacto no meio ambiente. No entanto, não tive resposta até o momento e agora fomos surpreendidos com outra denúncia de que o projeto já está em andamento”, explicou.

O parlamentar solicitou ainda que questões pertinentes ao Parque dos Poderes, especialmente as que envolvam o meio ambiente, como esta do Tribunal de Justiça, sejam discutidas com a comissão criada para tratar do novo plano diretor de Campo Grande, visto que o objetivo é traçar os melhores projetos para a Capital do Estado, nos próximos dez anos.

